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28.12.2017 18:25 При обрушении стены в Веневе никто не пострадал "Вести-Тула"





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По словам референта сектора ГО ЧС и мобилизационной работы администрации МО Веневский район Александра Ханычева, «…утром произошло отслоения, а затем выпадение фрагмента облицовочной кирпичной кладки. Разрушения несущих конструкций здания при этом не произошло. В настоящее время строительный мусор удален, прилегающая территория огорожена. Проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ подготовлена».



В Веневе частично обрушилась стена двухэтажного кирпичного муниципального здания, в котором расположена аптека. Как нам сообщили в районной администрации, здание было построено еще в 1970-х годах и его планировали ремонтировать в ближайшем будущем. Уже были готовы смета и проект. К счастью при происшествии никто не пострадал.По словам референта сектора ГО ЧС и мобилизационной работы администрации МО Веневский район Александра Ханычева, «…утром произошло отслоения, а затем выпадение фрагмента облицовочной кирпичной кладки. Разрушения несущих конструкций здания при этом не произошло. В настоящее время строительный мусор удален, прилегающая территория огорожена. Проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ подготовлена».











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