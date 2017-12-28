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28.12.2017 16:03 На экраны страны выходит фильм «Движение вверх» "Вести-Тула"





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Сегодня в тульских кинотеатрах, как и по всей России, начались первые показы. В основу фильма «Движение вверх» легла автобиография баскетболиста Сергея Белова. Но фильм не претендует на документальную достоверность. Это все же художественная экранизация.



«На самом деле это было чудо. Я, как и многие другие, начал заниматься баскетболом после победы наших спортсменов», - говорит мастер спорта СССР по баскетболу, президент баскетбольного клуба «Арсенал», вице-президент Тульской областной федерации баскетбола Виктор Усков.



В последние дни уходящего года на экраны страны выходит премьера, которая продолжает рассказ о невероятных победах советского спорта. «Движение вверх» - история о легендарном триумфе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде в Мюнхене.Сегодня в тульских кинотеатрах, как и по всей России, начались первые показы. В основу фильма «Движение вверх» легла автобиография баскетболиста Сергея Белова. Но фильм не претендует на документальную достоверность. Это все же художественная экранизация.«На самом деле это было чудо. Я, как и многие другие, начал заниматься баскетболом после победы наших спортсменов», - говорит мастер спорта СССР по баскетболу, президент баскетбольного клуба «Арсенал», вице-президент Тульской областной федерации баскетбола Виктор Усков.











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