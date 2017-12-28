НОВОСТИ | Общество







28.12.2017 15:56 В Узловой изъяли партию подозрительного алкоголя "Вести-Тула"





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Полицейские обладали сведениями, что на территории Узловой, на складе одной из организаций, осуществляется незаконный розлив алкогольной продукции. Дальнейшая проверка дала подтверждение этой информации. При этом бутылки с алкоголем оклеивались специальными федеральными марками с признаками подделки. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.







Более 27 тысяч единиц предположительно фальсифицированного алкоголя различных наименований обнаружили и изъяли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.Полицейские обладали сведениями, что на территории Узловой, на складе одной из организаций, осуществляется незаконный розлив алкогольной продукции. Дальнейшая проверка дала подтверждение этой информации. При этом бутылки с алкоголем оклеивались специальными федеральными марками с признаками подделки. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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