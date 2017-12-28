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28.12.2017 15:48 В тульском ТЮЗе прошла «Губернаторская елка» "Вести-Тула"





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«Требовались определенные средства для того, чтобы навести порядок а театре. Деньги были выделены и теперь я вижу, что театр по-другому смотрится, по-другому играет», - отметил глава региона.



В ТЮЗе починили кровлю, привели в порядок фасад, а на входе поставили бронзовую скульптуру юного зрителя с билетом на премьеру в руках. Малый зал оснащен новым звуковым и световым оборудованием.



В числе зрителей на «Губернаторской елке» в ТЮЗе была и та самая жительница Волова с ребенком-инвалидом, которой отказались дать приглашение. Именно их 12 декабря, принимая звонки горячей линии, Алексей Дюмин лично пригласил на праздник.



«Мне очень хотелось поехать на «Губернаторскую елку», но мне не дали путевку. Мама решила позвонить губернатору и попросить путевку. Алексей Дюмин сказал, чтобы мы приезжали и мы с мамой приехали», - рассказывает Ольга Плотникова.





Новогодняя «Губернаторская елка» сегодня прошла в тульском ТЮЗе. Ее посетили школьники со всего региона, а также дети, отличившиеся в учебе и спорте. Театр юного зрителя в этом году отремонтировали. Оценить обновленный театр и поздравить ребят с наступающими праздниками приехал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.«Требовались определенные средства для того, чтобы навести порядок а театре. Деньги были выделены и теперь я вижу, что театр по-другому смотрится, по-другому играет», - отметил глава региона.В ТЮЗе починили кровлю, привели в порядок фасад, а на входе поставили бронзовую скульптуру юного зрителя с билетом на премьеру в руках. Малый зал оснащен новым звуковым и световым оборудованием.В числе зрителей на «Губернаторской елке» в ТЮЗе была и та самая жительница Волова с ребенком-инвалидом, которой отказались дать приглашение. Именно их 12 декабря, принимая звонки горячей линии, Алексей Дюмин лично пригласил на праздник.«Мне очень хотелось поехать на «Губернаторскую елку», но мне не дали путевку. Мама решила позвонить губернатору и попросить путевку. Алексей Дюмин сказал, чтобы мы приезжали и мы с мамой приехали», - рассказывает Ольга Плотникова.











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