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НОВОСТИ | Общество



28.12.2017 15:31 «Народный бюджет» помог провести интернет в тульские деревни
София Гафарова



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Теперь жителям деревни Головлино Дубенского района не приходится идти в гору в поисках уверенного приема связи. Им, наконец, установили оборудование для усиления сигнала GSM, что позволяет свободно звонить и выходить в интернет и на улице, и дома.

Проблема со связью была из-за того, что деревня расположена в низине и сигнал просто до нее не доходил. Устранить цифровое неравенство смог дополнительный усилитель не без финансовой помощи властей. Поэтому жители одними из первых подали заявку на участие в проекте «Народный бюджет». «Окончательная стоимость работ составила около 800 тысяч рублей. Благодаря финансовой поддержке региона проект удалось осуществить», - говорит глава администрации муниципального образования Дубенский район Кирилл Гузов.

Новая система позволила усилить прием всех операторов сотовой связи как минимум радиусом действия в 1 километр. Все 145 жителей пользуются услугами в стандарте 2g и 3g. Для жителей и местной власти это доступность общения и оперативность решения вопросов, для семей – новые возможности в обучении и воспитании.

По «Народному бюджету» завершено строительство коммуникаций связи и в селе Жуково Белевского района. Сейчас почти в полусотни домах появился Wi-Fi. Но такой возможностью могут воспользоваться в ближайшее время еще столько же селян.

















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