НОВОСТИ | Общество







28.12.2017 15:31 «Народный бюджет» помог провести интернет в тульские деревни София Гафарова





| фото |



Проблема со связью была из-за того, что деревня расположена в низине и сигнал просто до нее не доходил. Устранить цифровое неравенство смог дополнительный усилитель не без финансовой помощи властей. Поэтому жители одними из первых подали заявку на участие в проекте «Народный бюджет». «Окончательная стоимость работ составила около 800 тысяч рублей. Благодаря финансовой поддержке региона проект удалось осуществить», - говорит глава администрации муниципального образования Дубенский район Кирилл Гузов.



Новая система позволила усилить прием всех операторов сотовой связи как минимум радиусом действия в 1 километр. Все 145 жителей пользуются услугами в стандарте 2g и 3g. Для жителей и местной власти это доступность общения и оперативность решения вопросов, для семей – новые возможности в обучении и воспитании.



По «Народному бюджету» завершено строительство коммуникаций связи и в селе Жуково Белевского района. Сейчас почти в полусотни домах появился Wi-Fi. Но такой возможностью могут воспользоваться в ближайшее время еще столько же селян.

Теперь жителям деревни Головлино Дубенского района не приходится идти в гору в поисках уверенного приема связи. Им, наконец, установили оборудование для усиления сигнала GSM, что позволяет свободно звонить и выходить в интернет и на улице, и дома.Проблема со связью была из-за того, что деревня расположена в низине и сигнал просто до нее не доходил. Устранить цифровое неравенство смог дополнительный усилитель не без финансовой помощи властей. Поэтому жители одними из первых подали заявку на участие в проекте «Народный бюджет». «Окончательная стоимость работ составила около 800 тысяч рублей. Благодаря финансовой поддержке региона проект удалось осуществить», - говорит глава администрации муниципального образования Дубенский район Кирилл Гузов.Новая система позволила усилить прием всех операторов сотовой связи как минимум радиусом действия в 1 километр. Все 145 жителей пользуются услугами в стандарте 2g и 3g. Для жителей и местной власти это доступность общения и оперативность решения вопросов, для семей – новые возможности в обучении и воспитании.По «Народному бюджету» завершено строительство коммуникаций связи и в селе Жуково Белевского района. Сейчас почти в полусотни домах появился Wi-Fi. Но такой возможностью могут воспользоваться в ближайшее время еще столько же селян.















Читать @gtrktula

















