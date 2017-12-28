НОВОСТИ | Общество







28.12.2017 13:51 На улице Металлистов археологи каждый день делают новые находки Вести-Тула





| фото |



Найдено очень много монет, в том числе копейка времён Петра Первого и пять копеек эпохи Екатерины Великой, нагрудный знак и даже такая редкость как замок от старинной книги. В одном месте найдено порядка 40 точил для ножей. «Возможно, там продавали мясо, поэтому постоянно точили ножи», - предположил руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов.



Границы проезжей части на улице Металлистов сильно сузились из-за проводимых работ, но эти временные трудности имеют огромное историческое значение. Обнаруженные здесь погреба XVIII века сейчас активно изучают археологи. И каждый день они находят новые предметы, по которым можно судить о том, как и кем использовались эти помещения.Найдено очень много монет, в том числе копейка времён Петра Первого и пять копеек эпохи Екатерины Великой, нагрудный знак и даже такая редкость как замок от старинной книги. В одном месте найдено порядка 40 точил для ножей. «Возможно, там продавали мясо, поэтому постоянно точили ножи», - предположил руководитель археологической экспедиции Алексей Свиридов.





Читать @gtrktula

















