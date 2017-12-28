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28.12.2017 13:24 В Туле расселят 39 аварийных домов Вести-Тула





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Глава региона Алексей Дюмин поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с администрацией Тулы обеспечить отселение из указанного аварийного жилья. После включения в муниципальную программу в СМИ будут опубликованы адреса домов и другие показатели реализации данной программы.





39 аварийных домов, в которых проживают более 300 семей, нуждаются в отселении. А это составляет почти 12 тысяч квадратных метров. Таковы итоги обследования состояния аварийного жилищного фонда.Глава региона Алексей Дюмин поручил министерству строительства и ЖКХ совместно с администрацией Тулы обеспечить отселение из указанного аварийного жилья. После включения в муниципальную программу в СМИ будут опубликованы адреса домов и другие показатели реализации данной программы.

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