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28.12.2017 13:05 В Киреевском районе погиб водитель улетевшей в кювет машины Вести-Тула





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В Северо-Задонске на улице Лермонтова водитель автомобиля «ГАЗ 322132» совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу не по переходу. Пешеход получил повреждения и был доставлен в больницу.



Один погибший, трое пострадавших. Накануне поздним вечером в Киреевском районе Тульской области автомобиль «Хендай» под управлением мужчины 1988 года рождения улетел в кювет и перевернулся. В результате водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью, а пассажирам - молодому человеку и двум девушкам - была оказана медицинская помощь.В Северо-Задонске на улице Лермонтова водитель автомобиля «ГАЗ 322132» совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу не по переходу. Пешеход получил повреждения и был доставлен в больницу.

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