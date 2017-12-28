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28.12.2017 11:58 59 ребят из Тульской области побывали на Кремлёвской ёлке Вести-Тула





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В представлении у главной ёлки страны приняли участие отличники, победители и призёры конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из Тулы, Алексина, Ефремова и Каменского района, а также воспитанники областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 2, Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Всего Кремлёвскую ёлку в этот день посетили свыше 5000 детей из различных регионов страны. И уже после праздничного представления, мальчишки и девчонки имели возможность пообщаться с президентом Владимиром Путиным, узнать о его детстве и о том, как глава государства любит встречать Новый год.



59 ребят из Тульской области посетили общероссийскую новогоднюю ёлку в Государственном кремлёвском дворце. 30 из них получили такую возможность благодаря содействию губернатора Алексея Дюмина.В представлении у главной ёлки страны приняли участие отличники, победители и призёры конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из Тулы, Алексина, Ефремова и Каменского района, а также воспитанники областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 2, Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Всего Кремлёвскую ёлку в этот день посетили свыше 5000 детей из различных регионов страны. И уже после праздничного представления, мальчишки и девчонки имели возможность пообщаться с президентом Владимиром Путиным, узнать о его детстве и о том, как глава государства любит встречать Новый год.

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