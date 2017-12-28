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НОВОСТИ | Общество



28.12.2017 11:09 Воспитанникам тульского социального центра подарили поездку на картингах
Кира Черьевская

Воспитанникам тульского социального центра подарили поездку на картингах

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Необычная ёлка из шин тоже создаёт новогоднюю атмосферу, а главное - соответствующее настроение: праздничное и одновременно спортивное, заряжающее энергией помчаться вперёд навстречу Новому году, мечтам и желаниям.

Рёв мотора - и вперёд, но с осторожностью преодолевая первые повороты на пока ещё неизведанном пути. Картинг учит маневрировать в зависимости от ситуации и принимать правильные решения, пусть и после неизбежных ошибок. Ведь только так учишься уверенно двигаться вперёд.

«Сюда приезжают дети за особые заслуги, которые стараются проявить себя, хорошо вести. Мы очень благодарны этому карт-парку за возможность разнообразить досуг нашим детям», - говорит педагог ГУТО «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №1» Анна Хачатрян.

В карт-парке такие гонки для воспитанников разного рода социальных учреждений области - уже добрая традиция. По словам исполнительного директора картинг-центра «Карт Парк» Оксаны Коренюгиной, «мы сотрудничаем с интернатами, центрами помощи многодетным семьям. Мы не называем это благотворительностью, а говорим, что к нам приедут дети. Для нас это пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха».

Положительного заряда энергии в картинг-центре хватит на всех любителей активного образа жизни до конца уходящего года, и с новыми силами и отличным настроением здесь ждут гостей уже в первые дни 2018-го.
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