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28.12.2017 10:51 В Кимовске открыта новая линия по производству молочной продукции Надежда Долгих





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«Данное оборудование рассчитано на переработку пяти тонн молока в сути, рабочих мест планируется пять. Производить будем весь спектр молочной продукции – сыры, творог, сметану, молоко, масло, кефир», - рассказал председатель кооператива «Кимовский фермер» Александр Слесарев.



В «Кимовском фермере» продукцию раньше вообще не производили, а лишь занимались сбором молока со всех участников кооператива, а их насчитывается около 20, и его сбытом для дальнейшей переработки. До сегодняшнего дня из молока, поступавшего в кооператив, делали шесть сортов сыра и творог.



Проделанная работа кимовского кооператива дала старт в решении задачи, которую поставил губернатор региона в ежегодном Послании областной Думе - вовлечь малые формы хозяйствования на селе в товарное производство.



По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «тот кооператив, который здесь создан, как раз направлен на то, чтобы объединить людей, объединить то, что они делают, изготавливают, и довести это до конечного потребителя. Очень важно, чтобы такие истории масштабировались по области и тогда, наверное, более устойчиво будут работать малые формы хозяйствования».



Теперь Кимовский район и вся Тульская область приобретут нового производителя. Открытие линии собственного производства – не только хороший результат, но и стимул для расширения и других крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.



«Кимовский фермер» – это первый сельскохозяйственный кооператив в Тульской области, получивший грант на развитие производства. Почти четыре с половиной миллиона рублей в 2016 году было выделено по программе развития сельскохозяйственной кооперации, еще столько же фермеры вложили сами. Закупили охладитель, сепаратор, пастеризатор, упаковочную машину и другое оборудование, и вот сегодня мы видим результат – новая линия по производству молочной продукции.«Данное оборудование рассчитано на переработку пяти тонн молока в сути, рабочих мест планируется пять. Производить будем весь спектр молочной продукции – сыры, творог, сметану, молоко, масло, кефир», - рассказал председатель кооператива «Кимовский фермер» Александр Слесарев.В «Кимовском фермере» продукцию раньше вообще не производили, а лишь занимались сбором молока со всех участников кооператива, а их насчитывается около 20, и его сбытом для дальнейшей переработки. До сегодняшнего дня из молока, поступавшего в кооператив, делали шесть сортов сыра и творог.Проделанная работа кимовского кооператива дала старт в решении задачи, которую поставил губернатор региона в ежегодном Послании областной Думе - вовлечь малые формы хозяйствования на селе в товарное производство.По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «тот кооператив, который здесь создан, как раз направлен на то, чтобы объединить людей, объединить то, что они делают, изготавливают, и довести это до конечного потребителя. Очень важно, чтобы такие истории масштабировались по области и тогда, наверное, более устойчиво будут работать малые формы хозяйствования».Теперь Кимовский район и вся Тульская область приобретут нового производителя. Открытие линии собственного производства – не только хороший результат, но и стимул для расширения и других крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.





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