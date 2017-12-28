НОВОСТИ | Общество







28.12.2017 10:07 Тульские спасатели отметили профессиональный праздник Алексей Ерёмин





| фото |



Рисковать своей жизнью ради спасения других – такую профессию для себя выбрал и Денис Кольчук. В ряды МЧС он вступил сразу после службы в армии, как и большинство его коллег. На своём посту Денис уже восемь лет. «Служба нравится, на другую уже не хочу», - говорит Денис. Несколько лет назад при тушении крупного пожара Денис получил серьёзную травму позвоночника, но едва пройдя курс лечения, вернулся в ряды спасателей. «Месяц был в больнице, но желание снова скорее встать в строй не пропало».



Профессия спасателя – одна из самых сложных, ведь именно они приходят на помощь людям первыми в самых опасных ситуациях. Им не страшны козни природы, по плечу загадки гор и лесов. Спасатель, не задумываясь, кинется в огонь или нырнет в глубины, разберет завалы или проведет несколько суток напролёт в лесах в поисках пропавших. Каждый день работы здесь оценивается самым дорогим показателем – спасёнными человеческими жизнями.



«Вы – спасатели. Наверное, это одна из самых благородных миссий наравне с доктором и учителем. Вы несете добро, свет, здоровье, жизнь нашему обществу», - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.



День спасателя - это не выходной, а обычный рабочий день для десятков тысяч сотрудников спасательных служб заступивших на сутки. Но, конечно же, в свой профессиональный праздник они имеют возможность почувствовать себя настоящими героями.



Профессиональный праздник спасателей, как и сама профессия, появились в России относительно недавно. 27 декабря 1990 года в стране была создана абсолютно новая служба - корпус спасателей, позднее ставший министерством по чрезвычайным ситуациям.Рисковать своей жизнью ради спасения других – такую профессию для себя выбрал и Денис Кольчук. В ряды МЧС он вступил сразу после службы в армии, как и большинство его коллег. На своём посту Денис уже восемь лет. «Служба нравится, на другую уже не хочу», - говорит Денис. Несколько лет назад при тушении крупного пожара Денис получил серьёзную травму позвоночника, но едва пройдя курс лечения, вернулся в ряды спасателей. «Месяц был в больнице, но желание снова скорее встать в строй не пропало».Профессия спасателя – одна из самых сложных, ведь именно они приходят на помощь людям первыми в самых опасных ситуациях. Им не страшны козни природы, по плечу загадки гор и лесов. Спасатель, не задумываясь, кинется в огонь или нырнет в глубины, разберет завалы или проведет несколько суток напролёт в лесах в поисках пропавших. Каждый день работы здесь оценивается самым дорогим показателем – спасёнными человеческими жизнями.«Вы – спасатели. Наверное, это одна из самых благородных миссий наравне с доктором и учителем. Вы несете добро, свет, здоровье, жизнь нашему обществу», - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов.День спасателя - это не выходной, а обычный рабочий день для десятков тысяч сотрудников спасательных служб заступивших на сутки. Но, конечно же, в свой профессиональный праздник они имеют возможность почувствовать себя настоящими героями.







Читать @gtrktula

















