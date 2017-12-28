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28.12.2017 09:42 Гостей выставки в центре «Юнга» допустили до морских раритетов Вести-Тула





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Помимо отлично оформленных копий художественных полотен, гравюр, акварелей, медалей из музейных фондов на выставке представлены подлинные предметы и подводные находки, обнаруженные тульскими дайверами на местах крушений кораблей XVIII – XIX вв. Посетителей наверняка заинтересуют интерактивные экспонаты: настоящий корабельный колокол, в который можно бить «склянки», действующий штурвал и судовой компас, макет старинной пушки и другие морские раритеты. При этом всё можно трогать и крутить!



Справки и предварительная запись по телефону 56-60-99.



В патриотическом центре «Юнга» им. В. Ф. Руднева, входящем в муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр «Спектр», открылась выставка «Тульская морская коллекция», показывающая роль Тулы и Тульского края в зарождении и становлении российского Военно-морского флота.Помимо отлично оформленных копий художественных полотен, гравюр, акварелей, медалей из музейных фондов на выставке представлены подлинные предметы и подводные находки, обнаруженные тульскими дайверами на местах крушений кораблей XVIII – XIX вв. Посетителей наверняка заинтересуют интерактивные экспонаты: настоящий корабельный колокол, в который можно бить «склянки», действующий штурвал и судовой компас, макет старинной пушки и другие морские раритеты. При этом всё можно трогать и крутить!Справки и предварительная запись по телефону 56-60-99.

Читать @gtrktula

















