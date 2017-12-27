НОВОСТИ | Общество







27.12.2017 18:45 В новомосковском лицее открылась экологическая лаборатория Татьяна Голубова





| фото |



Стоит только ребятам зайти в класс, у всех тут же загораются глаза. Ведь - это общая заслуга. В конкурсе, который организовывают и поддерживают Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и компания «Еврохим», традиционно могут принять участие неограниченное число инициативных и талантливых школьников, намеренных изменить экологическую ситуацию в лучшую сторону.



Как рассказала директор по связям с общественностью Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вероника Дмитрюхина, «…ребята делают презентацию, отправляют ее нам, на суд жюри. Вместе с компанией «Еврохим» мы определяем финалистов. Далее компания НАК «Азот» выделяет денежные средства на полную или частичную реализацию проекта. На втором этапе ребята уже приступают непосредственно к реализации своей задумки»



А задумки действительно полезные. Начиная от разработки проектов питомников для бездомных животных и заканчивая специализированными боксами для сбора пластикового мусора. «Разместить мы его собираемся на спортивной площадке, чтобы люди после тренировки могли выкидывать пластиковую тару. Мусор из этого контейнера поступает на завод, который перерабатывает пластик, и в дальнейшем из этого пластика мы делаем урны», - рассказывает участница конкурса «Поколение Эко» Юлия Штейнберг.



Качество бутилированной воды, состояние почвы, в которой мы выращиваем овощи и наличие в них же вредных веществ. Теперь все это вычислить опытным путем могут учащиеся лицея любого возраста. А победители конкурса получают возможность посетить новые города и страны в качестве награды.



С виду простые приборы, но для изучения химического состава продуктов и экологической обстановки они незаменимые помощники. «Мы решили наградить самое активное учебное заведение, которое участвует в конкурсе, является призером - этот лицей. Ребята, эта замечательная лаборатория вам в подарок, пользуйтесь ею, работайте, учитесь», - сказал руководитель Новомосковской общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.Стоит только ребятам зайти в класс, у всех тут же загораются глаза. Ведь - это общая заслуга. В конкурсе, который организовывают и поддерживают Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и компания «Еврохим», традиционно могут принять участие неограниченное число инициативных и талантливых школьников, намеренных изменить экологическую ситуацию в лучшую сторону.Как рассказала директор по связям с общественностью Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вероника Дмитрюхина, «…ребята делают презентацию, отправляют ее нам, на суд жюри. Вместе с компанией «Еврохим» мы определяем финалистов. Далее компания НАК «Азот» выделяет денежные средства на полную или частичную реализацию проекта. На втором этапе ребята уже приступают непосредственно к реализации своей задумки»А задумки действительно полезные. Начиная от разработки проектов питомников для бездомных животных и заканчивая специализированными боксами для сбора пластикового мусора. «Разместить мы его собираемся на спортивной площадке, чтобы люди после тренировки могли выкидывать пластиковую тару. Мусор из этого контейнера поступает на завод, который перерабатывает пластик, и в дальнейшем из этого пластика мы делаем урны», - рассказывает участница конкурса «Поколение Эко» Юлия Штейнберг.Качество бутилированной воды, состояние почвы, в которой мы выращиваем овощи и наличие в них же вредных веществ. Теперь все это вычислить опытным путем могут учащиеся лицея любого возраста. А победители конкурса получают возможность посетить новые города и страны в качестве награды.











Читать @gtrktula





























