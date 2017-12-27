Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



27.12.2017 18:45 В новомосковском лицее открылась экологическая лаборатория
Татьяна Голубова



| фото |
С виду простые приборы, но для изучения химического состава продуктов и экологической обстановки они незаменимые помощники. «Мы решили наградить самое активное учебное заведение, которое участвует в конкурсе, является призером - этот лицей. Ребята, эта замечательная лаборатория вам в подарок, пользуйтесь ею, работайте, учитесь», - сказал руководитель Новомосковской общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Стоит только ребятам зайти в класс, у всех тут же загораются глаза. Ведь - это общая заслуга. В конкурсе, который организовывают и поддерживают Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» и компания «Еврохим», традиционно могут принять участие неограниченное число инициативных и талантливых школьников, намеренных изменить экологическую ситуацию в лучшую сторону.

Как рассказала директор по связям с общественностью Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вероника Дмитрюхина, «…ребята делают презентацию, отправляют ее нам, на суд жюри. Вместе с компанией «Еврохим» мы определяем финалистов. Далее компания НАК «Азот» выделяет денежные средства на полную или частичную реализацию проекта. На втором этапе ребята уже приступают непосредственно к реализации своей задумки»

А задумки действительно полезные. Начиная от разработки проектов питомников для бездомных животных и заканчивая специализированными боксами для сбора пластикового мусора. «Разместить мы его собираемся на спортивной площадке, чтобы люди после тренировки могли выкидывать пластиковую тару. Мусор из этого контейнера поступает на завод, который перерабатывает пластик, и в дальнейшем из этого пластика мы делаем урны», - рассказывает участница конкурса «Поколение Эко» Юлия Штейнберг.

Качество бутилированной воды, состояние почвы, в которой мы выращиваем овощи и наличие в них же вредных веществ. Теперь все это вычислить опытным путем могут учащиеся лицея любого возраста. А победители конкурса получают возможность посетить новые города и страны в качестве награды.






















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .