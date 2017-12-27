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НОВОСТИ | Общество



27.12.2017 18:29 Владимир Путин положительно оценил инвестиционную политику Тульской области
"Вести-Тула"



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Сегодня в Москве состоялось заседание Государственного совета по вопросам инвестиционной политики в регионах. Тульскую область представил губернатор Алексей Дюмин. Открыл госсовет Президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил с докладом, в котором обозначил ключевые вопросы и пути улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Президент подчеркнул важность всей цепочки этого процесса. От модернизации системы профессионального образования до эффективного взаимодействия органов власти и контролирующих структур.

Также Владимир Путин подчеркнул, что далеко не все регионы в уходящем году могут похвастаться результатами деятельности по привлечению инвесторов и работы с ними. Однако, есть субъекты, которые весьма успешно реализуют инвестиционную политику. В их числе Тульская область, где отмечается наибольший рост инвестиций в основной капитал.

«В десяти лучших субъектах рост составил почти 40 % в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ. Улучшение делового климата требует системного подхода. Считаю, исключительно важным, что в последние годы мы смогли реализовать именно такой подход», - сказал Владимир Путин.















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