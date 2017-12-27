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27.12.2017 16:20 Тульский художественный музей изменится снаружи и внутри Вести-Тула





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К хранению и демонстрации экспонатов сегодня требования изменились. На время ремонта центральные залы закрыты для посещения, а экспонаты «переселили» в другие помещения. Предметы редко покидают свои места. Нам удалось увидеть, как это происходит.



В наступающем году Тульский художественный музей будет выглядеть по-новому. В частности, изменится фасад здания. В настоящее время меняют двери и окна. Здание было открыто в 1964 году. С этого момента коллекция выросла в десятки раз.К хранению и демонстрации экспонатов сегодня требования изменились. На время ремонта центральные залы закрыты для посещения, а экспонаты «переселили» в другие помещения. Предметы редко покидают свои места. Нам удалось увидеть, как это происходит.





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