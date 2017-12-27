Ветхая культура:
Гром грянул
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



27.12.2017 15:42 Тульский регион оказался первым в ЦФО по темпам переселения из аварийного жилья
"Вести-Тула"



| фото |
В Тульской области в следующем году планируют начать строительство перинатального центра. Заявка на привлечение средств федерального бюджета на эти цели одобрена. Об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Элеонора Шевченко.

Также наш регион по итогам 2017 года оказался на 1 месте в ЦФО по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Объем её финансирования в области составил 11 млрд. рублей и затронула она 17 тысяч жителей из 12 муниципальных образований. Львиная доля пришлась на районы подмосковного угольного бассейна.

Хорошие показатели в этом году по модернизации системы теплоснабжения. Построено 12 новых котельных, реконструировано 6, отремонтировано 132 км теплосетей. Работа в этом направлении продолжится, в планах - модернизации систем водоснабжения и водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий.

Что касается капремонта многоквартирных домов, то здесь Элеонора Шевченко обратила внимание на желание жителей отремонтировать общедомовые сети. Очень большая работа проводится как подрядчиками, так и Фондом капремонта, по предоставлению доступа к сетям. Если собственники не дают доступ, то ремонт производится не на 100%. Сейчас есть норма, что если 30% отказывают к доступу к сетям водоотведения и снабжения, то ремонт автоматически переносится на последующие годы», - отметила Элеонора Шевченко.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .