НОВОСТИ | Общество







27.12.2017 15:42 Тульский регион оказался первым в ЦФО по темпам переселения из аварийного жилья "Вести-Тула"





| фото |



Также наш регион по итогам 2017 года оказался на 1 месте в ЦФО по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Объем её финансирования в области составил 11 млрд. рублей и затронула она 17 тысяч жителей из 12 муниципальных образований. Львиная доля пришлась на районы подмосковного угольного бассейна.



Хорошие показатели в этом году по модернизации системы теплоснабжения. Построено 12 новых котельных, реконструировано 6, отремонтировано 132 км теплосетей. Работа в этом направлении продолжится, в планах - модернизации систем водоснабжения и водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий.



Что касается капремонта многоквартирных домов, то здесь Элеонора Шевченко обратила внимание на желание жителей отремонтировать общедомовые сети. Очень большая работа проводится как подрядчиками, так и Фондом капремонта, по предоставлению доступа к сетям. Если собственники не дают доступ, то ремонт производится не на 100%. Сейчас есть норма, что если 30% отказывают к доступу к сетям водоотведения и снабжения, то ремонт автоматически переносится на последующие годы», - отметила Элеонора Шевченко.



В Тульской области в следующем году планируют начать строительство перинатального центра. Заявка на привлечение средств федерального бюджета на эти цели одобрена. Об этом сообщила сегодня во время пресс-конференции министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Элеонора Шевченко.Также наш регион по итогам 2017 года оказался на 1 месте в ЦФО по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Объем её финансирования в области составил 11 млрд. рублей и затронула она 17 тысяч жителей из 12 муниципальных образований. Львиная доля пришлась на районы подмосковного угольного бассейна.Хорошие показатели в этом году по модернизации системы теплоснабжения. Построено 12 новых котельных, реконструировано 6, отремонтировано 132 км теплосетей. Работа в этом направлении продолжится, в планах - модернизации систем водоснабжения и водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий.Что касается капремонта многоквартирных домов, то здесь Элеонора Шевченко обратила внимание на желание жителей отремонтировать общедомовые сети. Очень большая работа проводится как подрядчиками, так и Фондом капремонта, по предоставлению доступа к сетям. Если собственники не дают доступ, то ремонт производится не на 100%. Сейчас есть норма, что если 30% отказывают к доступу к сетям водоотведения и снабжения, то ремонт автоматически переносится на последующие годы», - отметила Элеонора Шевченко.











Читать @gtrktula

















