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27.12.2017 15:36 Фонд «Перспектива» подарил тулячке сертификат на слуховой аппарат Вести-Тула





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Бабушка 22-летней девушки написала главе региона письмо с просьбой помочь приобрести слуховой аппарат для её внучки. И результат не заставил себя долго ждать. Это далеко не единственный случай. И другие жители региона с ограниченными возможностями здоровья получили так необходимые им подарки от Фонда «Перспектива».



«Алексей Геннадьевич лично рассмотрел ваше письмо и был тронут до глубины души, - рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. – По сертификату вы имеете право выбрать слуховые аппараты, которые необходимы по анатомической особенности уха. Фонд берёт все затраты на себя».



Инвалид детства по слуху Анна Мешкова получила новогодний подарок от «Перспективы» – сертификат на слуховой аппарат. Вручила его от имени губернатора Алексея Дюмина директор Фонда Юлия Федосеева.Бабушка 22-летней девушки написала главе региона письмо с просьбой помочь приобрести слуховой аппарат для её внучки. И результат не заставил себя долго ждать. Это далеко не единственный случай. И другие жители региона с ограниченными возможностями здоровья получили так необходимые им подарки от Фонда «Перспектива».«Алексей Геннадьевич лично рассмотрел ваше письмо и был тронут до глубины души, - рассказала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. – По сертификату вы имеете право выбрать слуховые аппараты, которые необходимы по анатомической особенности уха. Фонд берёт все затраты на себя».





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