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27.12.2017 15:13 В Тульской области может появиться парк «Патриот» "Вести-Тула"





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Так, участниками был поддержан проект строительства комплекса «Патриот-Тула» на улице Рязанской. Кроме этого, члены совета одобрили концепцию строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в жилом квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицами Пушкинской, Ф. Энгельса и Гоголевской в Туле, а также административно-делового здания на улице Октябрьской.







Накануне состоялось очередное заседание градостроительно- земельного совета Тульской области. Собравшиеся обсудили вопросы перевода земельных участков для промышленных нужд, строительства многоквартирных жилых домов, производственных, торгово-офисных и складских зданий, а также предоставления в аренду земельных участков и права пользования недрами.Так, участниками был поддержан проект строительства комплекса «Патриот-Тула» на улице Рязанской. Кроме этого, члены совета одобрили концепцию строительства многоквартирных жилых домов, расположенных в жилом квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицами Пушкинской, Ф. Энгельса и Гоголевской в Туле, а также административно-делового здания на улице Октябрьской.

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