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27.12.2017 15:03 На трассе М-2 «Крым» иномарка насмерть сбила мужчину "Вести-Тула"





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В Алексине автоледи за рулем автомобиля Datsun не справилась с управлением и совершила опрокидывание на проезжей части дороги. В результате женщина пострадала.









На третьем километре автодороги М-2 «Крым» автомобиль Chevrolet Lanos сбил мужчину, который двигался по краю проезжей части в тёмное время суток, сообщают сотрудники ГИБДД. В результате пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.В Алексине автоледи за рулем автомобиля Datsun не справилась с управлением и совершила опрокидывание на проезжей части дороги. В результате женщина пострадала.

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