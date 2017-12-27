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27.12.2017 13:21 Алексей Дюмин: Сотрудничество с ОНФ будет продолжено Вести-Тула





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«Органы исполнительной власти и главы администраций тесно взаимодействуют с региональным отделением ОНФ. В следующем году это сотрудничество будет продолжено», - отметил Алексей Дюмин. На встрече также обсуждались вопросы экологии, работы с молодёжью, реализации проекта «Доступная среда».



Алексей Дюмин провел рабочую встречу с руководством регионального отделения Общероссийского народного фронта. Главе региона доложили о том, что особое внимание уделяется обращениям граждан, работе с молодежью. Также речь шла о реализации проекта «Генеральная уборка». В регионе было выявлено 447 свалок, из них убрано почти 300. Лучше всего отработали в Суворовском, Кимовском, Узловском районах.«Органы исполнительной власти и главы администраций тесно взаимодействуют с региональным отделением ОНФ. В следующем году это сотрудничество будет продолжено», - отметил Алексей Дюмин. На встрече также обсуждались вопросы экологии, работы с молодёжью, реализации проекта «Доступная среда».

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