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НОВОСТИ | Общество



27.12.2017 12:49 Постояльцы пансионата для пожилых не остались без объятий и поздравлений
Анастасия Октябрьская

Для новогодней атмосферы не хватало разве что мандаринов

| фото |
Праздник пришёл в пансионат «Тульский дедушка» с ароматом мандаринов. Молодогвардейцы совместно с представителями местной прокуратуры и администрации навестили бабушек и дедушек в канун праздника.

Для новогодней атмосферы и вправду не хватало разве что мандаринов. Ёлочки в каждой комнате уже наряжены. Конечно, не все смогут встретить новый 2018-й год у ёлки. Некоторые постояльцы пансионата прикованы к кровати. Но и их не оставят в новогоднюю ночь без тёплых объятий и поздравлений.

Как рассказал руководитель пансионата для пожилых людей «Тульский дедушка» (Богородицкий район) Артём Артемьев, «Новый год у нас всегда по одному и тому же сценарию: Дед Мороз, Снегурочка, ёлка. Ну и по традиции в новогоднюю ночь наши слышащие и видящие бабушки будут смотреть Новогодний огонёк».

Пожилые люди как дети верят в чудеса и добро, говорят психологи. Правда, писем Деду Морозу бабушки и дедушки не пишут, подарков от него не ждут. Ведь главный для них подарок – это внимание и забота окружающих их людей.
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