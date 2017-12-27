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27.12.2017 12:15 В Туле прошел форум членов и сторонников «Единой России» Виталий Моторин





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Это мероприятие одновременно праздничное и деловое. Одна из задач форума - подведение итогов работы партии за год. Партийные проекты, два десятка которых успешно реализуются на территории нашего региона, конечно, важнейшая тема обсуждения.



Как рассказал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, «в этом году мы сделали несколько парков, набережную в Ефремове, привели сотни дворовых территорий в порядок с помощью жителей. Все эти партийные проекты будут продолжены».



И здесь же на сцене - торжественная часть: вручение партбилетов новым членам партии и наград отличившимся, таковых более двух десятков человек.



По словам руководителя исполкома партии «Единая Россия» города Тулы Дарьи Денисовой, «2017 - Год экологии. У нас есть партийный проект «Экология России». В его рамках мы реализовали пилотный проект «Сделаем Тулу чище». Во всех округах города установили контейнеры для сбора пластиковой тары».



Впрочем, куда больше политической атмосферы на этом заключительном в году форуме чувствовалась новогодняя. Забыть о делах можно, пожалуй, только до конца предстоящих каникул, а впереди работы уж точно не меньше.



Члены «Единой России», ее сторонники и активисты партийных организаций, участники общественных советов, а так же молодогвардейцы - на масштабный форум, проходящий под знаменами самой многочисленной из партий, собрались более тысячи человек разных профессий и возрастов со всего региона.Это мероприятие одновременно праздничное и деловое. Одна из задач форума - подведение итогов работы партии за год. Партийные проекты, два десятка которых успешно реализуются на территории нашего региона, конечно, важнейшая тема обсуждения.Как рассказал секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, «в этом году мы сделали несколько парков, набережную в Ефремове, привели сотни дворовых территорий в порядок с помощью жителей. Все эти партийные проекты будут продолжены».И здесь же на сцене - торжественная часть: вручение партбилетов новым членам партии и наград отличившимся, таковых более двух десятков человек.По словам руководителя исполкома партии «Единая Россия» города Тулы Дарьи Денисовой, «2017 - Год экологии. У нас есть партийный проект «Экология России». В его рамках мы реализовали пилотный проект «Сделаем Тулу чище». Во всех округах города установили контейнеры для сбора пластиковой тары».Впрочем, куда больше политической атмосферы на этом заключительном в году форуме чувствовалась новогодняя. Забыть о делах можно, пожалуй, только до конца предстоящих каникул, а впереди работы уж точно не меньше.





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