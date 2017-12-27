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27.12.2017 09:59 Туляки вошли в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина Вести-Тула





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В их числе – представители Тульской области: директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко, депутаты Государственной Думы от Тульской области Виктор Дзюба и Владимир Афонский, ректор ТулГУ, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Михаил Грязев.



Сразу после окончания собрания мы связались с Михаилом Грязевым по телефону: «Собрание проходило под девизом «Сильный лидер - сильная Россия». Это действительно так. Мы видим, что с Владимиром Владимировичем связаны самые главные позитивные изменения во внешней и внутренней политике. У нас рост экономики обеспечивает социальную защиту населения. Мы видим, что сегодня Путин является лидером, который объединяет всю страну, всю нацию».



К этому моменту уже выдвинуты следующие кандидаты: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.



В Москве состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ Владимира Путина. В состав инициативной группы вошли представители ОНФ, «Единой России» и других партий, а также добровольческих объединений и волонтерских организаций – около 600 человек.В их числе – представители Тульской области: директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко, депутаты Государственной Думы от Тульской области Виктор Дзюба и Владимир Афонский, ректор ТулГУ, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Михаил Грязев.Сразу после окончания собрания мы связались с Михаилом Грязевым по телефону: «Собрание проходило под девизом «Сильный лидер - сильная Россия». Это действительно так. Мы видим, что с Владимиром Владимировичем связаны самые главные позитивные изменения во внешней и внутренней политике. У нас рост экономики обеспечивает социальную защиту населения. Мы видим, что сегодня Путин является лидером, который объединяет всю страну, всю нацию».К этому моменту уже выдвинуты следующие кандидаты: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.







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