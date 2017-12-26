НОВОСТИ | Общество







26.12.2017 19:47 В Тульской области волонтёрское движение на подъёме Вести-Тула





| фото |



Как сообщила заместитель председателя Правительства Тульской области - министр молодёжной политики Юлия Вепринцева, «все 26 муниципальных образований Тульской области ведут работу по популяризации и развитию волонтёрства, принимают активное участие в акциях и мероприятиях министерства молодёжной политики и Правительства Тульской области. С помощью волонтёров региона в рамках акции «Всероссийская неделя добра» с 6 по 12 марта 2017 года в Тульской области было проведено более 180 социально значимых мероприятий».



В будущем году тульская молодёжь снова сможет получить гранты от регионального правительства на собственные проекты, а также улучшить жилищные условия по областной программе. Об этом сообщила сегодня министр молодёжной политики региона Юлия Вепринцева. Кроме того, будущий год объявлен президентом страны Годом добровольца-волонтёра. В Туле заложены прочные основы этого движения. На базе центра «Родина» действует ресурсный центр по развитию волонтёрства.Как сообщила заместитель председателя Правительства Тульской области - министр молодёжной политики Юлия Вепринцева, «все 26 муниципальных образований Тульской области ведут работу по популяризации и развитию волонтёрства, принимают активное участие в акциях и мероприятиях министерства молодёжной политики и Правительства Тульской области. С помощью волонтёров региона в рамках акции «Всероссийская неделя добра» с 6 по 12 марта 2017 года в Тульской области было проведено более 180 социально значимых мероприятий».





Читать @gtrktula

















