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26.12.2017 19:15 Волейболистки «Тулицы» к Новому году подарили себе две победы Вести-Тула





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На новогодние каникулы тулячки ушли на четвёртом месте турнирной таблицы – впереди череповецкая «Северянка», курский «Атом» и липецкий «Индезит». 13 и 14 января «Тулица» отправится в гости к лидеру турнира – волейболисткам из Череповца.







Волейболистки «Тулицы» одержали две победы в заключительных матчах 2017 года. В девятом туре чемпионата Высшей лиги «А» на своей площадке подопечные Екатерины Леоновой дважды в трёх партиях достаточно уверенно переиграли столичный «Луч».На новогодние каникулы тулячки ушли на четвёртом месте турнирной таблицы – впереди череповецкая «Северянка», курский «Атом» и липецкий «Индезит». 13 и 14 января «Тулица» отправится в гости к лидеру турнира – волейболисткам из Череповца.

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