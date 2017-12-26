НОВОСТИ | Экономика







26.12.2017 18:54 Корпорация развития Тульской области сопровождает инвестора на каждом этапе Алексей Ерёмин





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«Инвестор может обратиться в муниципалитет, в министерство промышлености, в Правительство, в министерство экономики. По нашему регламенту все эти обращения приходят в Корпорацию», - рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов.



На территории Тульской области созданы индустриальный парк и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая». Их развитие - одна из важнейших задач Корпорации развития.



По словам Олега Липатова, «мы сопровождаем инвестора на каждом этапе инвестиционной деятельности. Составляем дорожную карту, по которой отслеживаем все действия как органов местного самоуправления, так и естественных монополий по энергетике, газу, водоснабжению».



На сегодняшний день статус резидентов особой экономической зоны «Узловая» получили восемь компаний. Якорным резидентом индустриального парка является компания «Great Wall Motors».



Новые производства - это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой и возможностью для жителей Тульской области трудоустроится на малой родине. Если говорить о среднем и малом бизнесе, то здесь возможности сотрудничества открываются в таких направлениях, как оказание услуг в сферах охраны, кейтеринга, пассажирских перевозок. Ожидаются также налоговые поступления в бюджеты всех уровней.



Основными целями Корпорации развития как регионального института являются привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата в Тульской области. Корпорация ведёт работу по целому ряду направлений. Одним из них является сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».«Инвестор может обратиться в муниципалитет, в министерство промышлености, в Правительство, в министерство экономики. По нашему регламенту все эти обращения приходят в Корпорацию», - рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области» Олег Липатов.На территории Тульской области созданы индустриальный парк и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая». Их развитие - одна из важнейших задач Корпорации развития.По словам Олега Липатова, «мы сопровождаем инвестора на каждом этапе инвестиционной деятельности. Составляем дорожную карту, по которой отслеживаем все действия как органов местного самоуправления, так и естественных монополий по энергетике, газу, водоснабжению».На сегодняшний день статус резидентов особой экономической зоны «Узловая» получили восемь компаний. Якорным резидентом индустриального парка является компания «Great Wall Motors».Новые производства - это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой и возможностью для жителей Тульской области трудоустроится на малой родине. Если говорить о среднем и малом бизнесе, то здесь возможности сотрудничества открываются в таких направлениях, как оказание услуг в сферах охраны, кейтеринга, пассажирских перевозок. Ожидаются также налоговые поступления в бюджеты всех уровней.





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