НОВОСТИ | Общество







26.12.2017 18:26 32 счастливчика из Тульской области побывали на Кремлёвской ёлке Вести-Тула





| фото |



Всего на праздник поехали 32 счастливчика в возрасте от 8 до 13 лет. Это ребята из Алексина, Ефремова, Каменского района и Тулы.

















Группа юных туляков - отличники и победители олимпиад, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - отправилась на Кремлёвскую ёлку в Москве.Всего на праздник поехали 32 счастливчика в возрасте от 8 до 13 лет. Это ребята из Алексина, Ефремова, Каменского района и Тулы.





Читать @gtrktula

















