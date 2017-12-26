НОВОСТИ | Общество







26.12.2017 16:22 Автобусы повезли тульские бренды по регионам Вести-Тула





| фото |



Как рассказал председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «нам этот инструмент показался эффективным. Автотуризм развивается. Когда рядом с тобой едет автобус, на котором написано, например, что крупнейший музей оружия в Европе находится в Тульской области, это может заинтересовать. На это и расчет».



Продвигать туристические возможности региона решили новым способом. На междугородние линии теперь выходят автобусы с изображением тульских брендов: «Ясная Поляна», «Куликово поле», Музей оружия, «Поленово», а еще белевская пастила и печатный пряник. Курсирует транспорт в Подмосковье и Воронеж. Всего таких автобусов 60. На оформление каждого потратили около 8000 рублей.Как рассказал председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «нам этот инструмент показался эффективным. Автотуризм развивается. Когда рядом с тобой едет автобус, на котором написано, например, что крупнейший музей оружия в Европе находится в Тульской области, это может заинтересовать. На это и расчет».





Читать @gtrktula

















