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НОВОСТИ | Общество



26.12.2017 16:22 Автобусы повезли тульские бренды по регионам
Вести-Тула

На междугородние линии вышли автобусы с изображением тульских брендов

| фото |
Продвигать туристические возможности региона решили новым способом. На междугородние линии теперь выходят автобусы с изображением тульских брендов: «Ясная Поляна», «Куликово поле», Музей оружия, «Поленово», а еще белевская пастила и печатный пряник. Курсирует транспорт в Подмосковье и Воронеж. Всего таких автобусов 60. На оформление каждого потратили около 8000 рублей.

Как рассказал председатель Комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов, «нам этот инструмент показался эффективным. Автотуризм развивается. Когда рядом с тобой едет автобус, на котором написано, например, что крупнейший музей оружия в Европе находится в Тульской области, это может заинтересовать. На это и расчет».
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