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26.12.2017 15:57 Будет ли продолжено переселение из аварийного жилья в Тульской области? Виталий Моторин





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Всего в программе принимали участие двенадцать районов Тульской области, при этом в семи из них объем переселения был так велик, что строить новое жилье пришлось целыми микрорайонами. В Кимовске, к примеру, появились сразу три новые улицы: там за сумму более чем в два миллиарда рублей возвели 33 многоквартирных дома.



Как рассказал глава администрации МО «Кимовский район» Эдуард Фролов, «на месте бараков строятся новые дома и объекты социальной сферы. В целом город постепенно получает новый облик».



Финансировалось это грандиозное переселение областным и федеральным бюджетами примерно в равных долях. Всего на строительство 7613 квартир для переселенцев было потрачено около 11 миллиардов рублей, тогда как планировалось более 14. Около трех миллиардов удалось сэкономить, не теряя в качестве, за счет долевого способа строительства. Глава региона Алексей Дюмин, поблагодарив всех за огромную работу, все же значительную часть совещания уделил возникавшим в ходе реализации программы проблемам.



«Работа шла не совсем гладко. Были суды, расторжения контрактов, менялись подрядчики. В итоге мы потеряли с вами очень много драгоценного времени, пришлось в режиме аврала наверстывать все бегом, но с задачей справились», - сказал губернатор.



Впрочем, с завершением федеральной программы война Тульской области с ветхим жильем еще не закончилась. Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «основные бараки переселены, но проблема старого жилья остается. По состоянию на 20 декабря в реестр уже включено порядка 174 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По поручению губернатора из бюджета региона запланировано полмиллиарда рублей, разработана программа по ликвидации аварийного фонда».



По словам Алексея Дюмина, «программа будет продолжена, мы на это заложили средства. Задача глав администраций - направить заявки в министерство строительства и ЖКХ для формирования региональной программы и заниматься выбором площадок для застройки».



Положительных отзывов за время работы программы переселения было все же куда больше, чем плохих, и это уже не говоря о том, что она, по сути, стала единственной возможностью получить бесплатное жилье 17 тысячам жителей Тульской области.



В четыре раза больше, чем в Костроме, Липецке и Смоленске, в два раза - чем в Калуге, Воронеже и Твери и даже в полтора - чем в Московской области. 321 тысяча квадратных метров - площадь расселенного ветхого жилья в Тульском регионе. Это самый большой объём в ЦФО и седьмой по стране.Всего в программе принимали участие двенадцать районов Тульской области, при этом в семи из них объем переселения был так велик, что строить новое жилье пришлось целыми микрорайонами. В Кимовске, к примеру, появились сразу три новые улицы: там за сумму более чем в два миллиарда рублей возвели 33 многоквартирных дома.Как рассказал глава администрации МО «Кимовский район» Эдуард Фролов, «на месте бараков строятся новые дома и объекты социальной сферы. В целом город постепенно получает новый облик».Финансировалось это грандиозное переселение областным и федеральным бюджетами примерно в равных долях. Всего на строительство 7613 квартир для переселенцев было потрачено около 11 миллиардов рублей, тогда как планировалось более 14. Около трех миллиардов удалось сэкономить, не теряя в качестве, за счет долевого способа строительства. Глава региона Алексей Дюмин, поблагодарив всех за огромную работу, все же значительную часть совещания уделил возникавшим в ходе реализации программы проблемам.«Работа шла не совсем гладко. Были суды, расторжения контрактов, менялись подрядчики. В итоге мы потеряли с вами очень много драгоценного времени, пришлось в режиме аврала наверстывать все бегом, но с задачей справились», - сказал губернатор.Впрочем, с завершением федеральной программы война Тульской области с ветхим жильем еще не закончилась. Как сообщила министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, «основные бараки переселены, но проблема старого жилья остается. По состоянию на 20 декабря в реестр уже включено порядка 174 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По поручению губернатора из бюджета региона запланировано полмиллиарда рублей, разработана программа по ликвидации аварийного фонда».По словам Алексея Дюмина, «программа будет продолжена, мы на это заложили средства. Задача глав администраций - направить заявки в министерство строительства и ЖКХ для формирования региональной программы и заниматься выбором площадок для застройки».Положительных отзывов за время работы программы переселения было все же куда больше, чем плохих, и это уже не говоря о том, что она, по сути, стала единственной возможностью получить бесплатное жилье 17 тысячам жителей Тульской области.







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