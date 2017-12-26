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26.12.2017 15:43 Незаконный игровой клуб в Туле проработал недолго Вести-Тула





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Злоумышленниками также было незаконно использовано в игровых целях около 40 компьютеров. В настоящее время один из подозреваемых задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.



Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тулы и 30-летней жительницы Киреевского района, которые подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр в Пролетарском округе Тулы. По версии следствия, с 5 сентября 2017 года на улице Металлургов они незаконно организовали игровой клуб, в котором проводили азартные игры вне игровой зоны с использованием Интернета.Злоумышленниками также было незаконно использовано в игровых целях около 40 компьютеров. В настоящее время один из подозреваемых задержан, по уголовному делу проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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