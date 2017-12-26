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26.12.2017 12:31 В Туле после ремонта распахнул свои двери детсад №132 "Вести-Тула"





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После долгого ремонта распахнул свои двери для малышей детский садик №132 в Пролетарском округе, рассчитанный на 90 мест. Пока ещё только на праздник в честь открытия пришли его будущие воспитанники и их родители. Запись началась и уже после новогодних каникул малыши смогут ежедневно посещать дошкольное учреждение. А пока им разрешили поиграть в уютных и теплых группах и осмотреться.



«Сегодня мы познакомим родителей с пищеблоком, с игровыми и спальными комнатами. Сотрудники ответят на все вопросы. Особую благодарность хочется выразить министерству образования Тульской области. Благодаря финансовой поддержке мы смоги провести капитальный ремонт данного дошкольного образовательного учреждения», - говорит заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.



Стопроцентная обеспеченность доступности ясельных мест - непростая задача, которую сегодня ставит президент России Владимир Путин. Ещё один шаг к её решению сделан в Туле.После долгого ремонта распахнул свои двери для малышей детский садик №132 в Пролетарском округе, рассчитанный на 90 мест. Пока ещё только на праздник в честь открытия пришли его будущие воспитанники и их родители. Запись началась и уже после новогодних каникул малыши смогут ежедневно посещать дошкольное учреждение. А пока им разрешили поиграть в уютных и теплых группах и осмотреться.«Сегодня мы познакомим родителей с пищеблоком, с игровыми и спальными комнатами. Сотрудники ответят на все вопросы. Особую благодарность хочется выразить министерству образования Тульской области. Благодаря финансовой поддержке мы смоги провести капитальный ремонт данного дошкольного образовательного учреждения», - говорит заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.













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