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26.12.2017 11:58 За тульскими фасадами проследит спецгруппа "Вести-Тула"





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В Пролетарском округе это улицы К. Маркса и Кирова; в Советском – Ленина, Коминтерна, Ф. Энгельса, Свободы, Бундурина; в Заречье - Октябрьская, Дрейера, Максима Горького, в Центральном – улицы Оборонная и Староникитская. Ежемесячно рабочая группа будет держать отчет перед главой администрации Тулы.









Следить за состоянием фасадов в областном центре теперь будет специальная рабочая группа. Она создана по поручению главы администрации Тулы. В первую очередь речь идет о центральных улицах Тулы - с наибольшим количеством домов, имеющих неудовлетворительный внешний вид.В Пролетарском округе это улицы К. Маркса и Кирова; в Советском – Ленина, Коминтерна, Ф. Энгельса, Свободы, Бундурина; в Заречье - Октябрьская, Дрейера, Максима Горького, в Центральном – улицы Оборонная и Староникитская. Ежемесячно рабочая группа будет держать отчет перед главой администрации Тулы.

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