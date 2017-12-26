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26.12.2017 11:49 В Тульской области лось стал виновником крупного ДТП
"Вести-Тула"



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На трассе «Крым» произошло крупное ДТП с участием сразу нескольких автомобилей. Причиной произошедшего накануне столкновения стал выбежавший на дорогу лось. Движение на трассе в районе посёлка Малахово было парализовано на несколько часов.

По словам очевидцев, автомобиль LADA GRANTA сбил выбежавшее на проезжую часть животное, после чего на лежавшего на дороге лося наехал автомобиль «ГАЗель», который после удара «вылетел» на встречную полосу, где столкнулся с другой грузовой «ГАЗелью», после в них врезался легковой автомобиль KIA. Одна из машин была оснащена газовым оборудованием, от удара «ГАЗели» загорелись. В ДТП люди не пострадали.
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