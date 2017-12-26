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НОВОСТИ | Общество



26.12.2017 11:36 Кремлевская ёлка зажгла свои огни
София Гафарова



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Ёлку в Кремле решили организовать тульские музейщики. Превратив атриум в праздничную площадку. И в настоящую новогоднюю интерактивную экспозицию. Выступление творческих коллективов со всей области, игры и танцы со сказочными героями и знакомыми персонажами из мультиков. И конечно поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, которые пускаются танцевать со всей большой компанией.

Как рассказал генеральный директор ГУК Тульской области «Объединение историко-краеведческий и художественный музей» Роман Гаврилин, «…праздничные мероприятия для детей будут проводиться вплоть по 8 января. Ёлка в Тульском кремле, думаю, станет традицией».

Помимо развлечений здесь еще много интересного. Например, родителям будут интересно вспомнить новогодние игрушки из их детства. Детям попробовать силы в различных мастер-классах. А также узнать о традициях празднования Нового года. По словам организаторов теплый и светлый атриум Тульского кремля ждет на свою елку на протяжении всех новогодних и рождественских праздников. А о мероприятиях и о времени их начала можно узнать на сайте или из афиш.
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