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НОВОСТИ | Общество



26.12.2017 11:21 Юные туляки знают, что такое капремонт
Кира Черьевская



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Целая экспозиция ярких детских картин развернулась в здании областного Фонда капитального ремонта. Через образовательные учреждения был объявлен конкурс на лучший рисунок по теме капремонта многоквартирных домов. Желающих поучаствовать оказалось несколько сотен. Выбрать победителей стало задачей не из лёгких.

«Многие дети нарисовали частные дома, свои детские сады. Победителями стали те, кто изобразил дома после проведенного капитального ремонта. Тут, например, можно узнать дом на проспекте Ленина. А это Суворов, где на улице Мира отремонтировали дома и она такая разноцветная теперь», - рассказывает первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта в Тульской области Константин Лопухов.

В 2017 году по программе капитального ремонта в Тульской области отремонтировали 967 домов. На это было израсходовано 1,3 миллиарда рублей. В этом году в программу попал и вот этот дом на Советской, 12 в Туле. Здесь полностью отремонтировали фасад и инженерные сети, на что ушло 5,2 миллиона рублей.

Преобразившиеся дома радуют глаз прохожих, да и самих жителей, но главное, чтобы проведенный капремонт сетей, кровли сделал жизнь людей комфортной. И со временем на детских рисунках, а конкурс планируется проводить ежегодно, будет всё больше ярких домов с улыбками. Ну а сейчас её в знак благодарности за сладкие призы, а победители и за более серьезные подарки, почти ежедневно дарят организаторам юные художники.















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