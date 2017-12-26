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26.12.2017 11:05 Особую экономическую зону «Узловая» осваивают инвесторы Алексей Еремин





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Сегодня резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются восемь компаний. Так в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» правительством Тульской области было подписано соглашение с компанией «АгроГриб» на строительство комплекса по производству грибов. «С самых первых дней, с первых шагов мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Правительства Тульской области», – говорит генеральный директор ООО «АгроГриб» Андрей Чигин.



Еще один инвестор - компания Great Wall Motor. Завод планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций в проект составляет 500 млн. долларов. Как рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области Олег Липатов, «…идет активный завоз оборудования. Поставки оборудования будут продолжаться до мая 2018 года. К концу следующего года завод должен начать пробный пуск».



Новые производства – это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. Жители ближайших районов и областной столицы получат возможность трудоустройства на малой Родине. Также возможность сотрудничества с инвесторами особой экономической зоны и индустриального парка появится у тульских предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Ещё один важный фактор - ожидаются и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.





Особая экономическая зона отличается выгодным географическим положением. Она находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 «Дон» и автомобильной дороги Р-140 Тула – Новомосковск между двумя крупнейшими промышленными центрами региона. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны и система льготного налогообложения.Сегодня резидентами особой экономической зоны «Узловая» являются восемь компаний. Так в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» правительством Тульской области было подписано соглашение с компанией «АгроГриб» на строительство комплекса по производству грибов. «С самых первых дней, с первых шагов мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Правительства Тульской области», – говорит генеральный директор ООО «АгроГриб» Андрей Чигин.Еще один инвестор - компания Great Wall Motor. Завод планирует выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. Общий объём инвестиций в проект составляет 500 млн. долларов. Как рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Тульской области Олег Липатов, «…идет активный завоз оборудования. Поставки оборудования будут продолжаться до мая 2018 года. К концу следующего года завод должен начать пробный пуск».Новые производства – это новые рабочие места с конкурентоспособной заработной платой. Жители ближайших районов и областной столицы получат возможность трудоустройства на малой Родине. Также возможность сотрудничества с инвесторами особой экономической зоны и индустриального парка появится у тульских предприятий, представителей малого и среднего бизнеса. Ещё один важный фактор - ожидаются и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.







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