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|26.12.2017 10:47 В смерти четырех человек виновен сотрудник «Тулагоргаза»
|"Вести-Тула"
Пять лет проведет за решеткой житель областного центра, по чьей вине погибли четыре человека. Как отмечают в следственном комитете региона, слесарь «Тулагоргаза» в одной из квартир на улице Новомосковской установил газовый проточный водонагреватель и дымоотводящую трубу.
В ноябре 2015 года дымоходная труба выпала из дымоходного канала, и угарный газ стал распространяться по квартире, что привело к смерти проживавшей в квартире семьи: 39-летнего главы семейства, его 34-летней супруги, 15-летней девочки и 11-летнего мальчика.
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