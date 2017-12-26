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26.12.2017 10:35 Туляки приняли участие в семнадцатом Съезде партии «Единая Россия» Мария Кузнецова





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На площадках шли дискуссии по ключевым направлениям партийной программы. Главное событие съезда - встреча с Президентом. Инициатор создания партии обратился к участникам съезда. «Я уверен в нашем успехе, потому что с нами – миллионы граждан России. Мы вместе, мы идём вперёд», - сказал Владимир Путин.



«Президент призвал членов партии «Единая Россия» быть консолидированными. – Говорит депутат Государственной Думы России, член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Владимир Афонский. - Чтобы совместными усилиями поступательно двигаться вперед».



«Единая Россия» объявляет мобилизацию не только для участников съезда, но и для всей двухмиллионной партии. Именно единороссы на местах будут собирать подписи в поддержку кандидата Владимира Путина и наказы от избирателей. Как сказал Дмитрий Медведев, «Единая Россия» представляет всю страну.



По словам директора МОУ «Лицей «Школа менеджеров», секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Игорь Панин, «…необходимо донести не только до каждого члена партии, а до каждого члена его семьи, те задачи, которые ставит кандидат в Президенты Владимир Путин».



«У нас много членов партии, которые занимают руководящие должности. Они должны быть максимально вовлечены в проблемы наших жителей», - говорит руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тульской областной Думе Юлия Марьясова.



Как отметил секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, «…нам нужен крепкий Президент, крепкая Россия и уверенность в завтрашнем дне. Все это обеспечит наш кандидат Владимир Путин».



Предвыборная кампания, по сути, началась. Партия активизирует общественные приемные, вообще всю работу «в поле». Также Единая Россия создаст пул наблюдателей на выборах.





На два дня павильон ВДНХ превратился в мини-город, где даже сквер есть, как часть выставки партийных проектов. По каждому есть, что сказать тулякам. «Народный контроль» - один из лучших в России. В лидерах и «Городская среда» и туристический проект «Своими глазами».На площадках шли дискуссии по ключевым направлениям партийной программы. Главное событие съезда - встреча с Президентом. Инициатор создания партии обратился к участникам съезда. «Я уверен в нашем успехе, потому что с нами – миллионы граждан России. Мы вместе, мы идём вперёд», - сказал Владимир Путин.«Президент призвал членов партии «Единая Россия» быть консолидированными. – Говорит депутат Государственной Думы России, член Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия» Владимир Афонский. - Чтобы совместными усилиями поступательно двигаться вперед».«Единая Россия» объявляет мобилизацию не только для участников съезда, но и для всей двухмиллионной партии. Именно единороссы на местах будут собирать подписи в поддержку кандидата Владимира Путина и наказы от избирателей. Как сказал Дмитрий Медведев, «Единая Россия» представляет всю страну.По словам директора МОУ «Лицей «Школа менеджеров», секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Игорь Панин, «…необходимо донести не только до каждого члена партии, а до каждого члена его семьи, те задачи, которые ставит кандидат в Президенты Владимир Путин».«У нас много членов партии, которые занимают руководящие должности. Они должны быть максимально вовлечены в проблемы наших жителей», - говорит руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тульской областной Думе Юлия Марьясова.Как отметил секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, «…нам нужен крепкий Президент, крепкая Россия и уверенность в завтрашнем дне. Все это обеспечит наш кандидат Владимир Путин».Предвыборная кампания, по сути, началась. Партия активизирует общественные приемные, вообще всю работу «в поле». Также Единая Россия создаст пул наблюдателей на выборах.











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