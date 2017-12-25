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25.12.2017 21:05 Туляки представят регион на фестивале КВН в Сочи "Вести-Тула"





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Перед отъездом, который состоится 3 января, с членами команды встретился и пожелал удачи губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Не стесняйтесь и не бойтесь шутить по поводу губернатора, по поводу того, что происходит в области. Мне самому это интересно. Мы хотим, чтобы вы выходили на новый уровень и представляли наш регион по своему направлению», - сказал губернатор.



Команда Тульской области существует всего три года. За это время сборная стала чемпионом Первой лиги сезона 2015-го, финалистом Международной лиги в 2016-м, а также участниками Премьер-лиги в 2017-м году. На сочинском фестивале с 4 по 17 января пройдет отбор команд для Высшей и Премьер-лиги КВН нового сезона. Планами на грядущее выступление с нами поделился на последней репетиции перед ответственным выступлением капитан тульской сборной.



По словам Дениса Посредника, «…сейчас, когда попали в Премьер-лигу, появилось ощущение, что это достижение, и на нас есть большой груз ответственности. Наша максимальная задача удивить сочинский зал и показать хороший уровень».



Команда КВН «Сборная Тульской области» представит наш регион на международном фестивале Клуба веселых и находчивых в Сочи. С этого события стартует каждый новый сезон игры. Нашей сборной предстоит отстоять честь региона среди множества участников.Перед отъездом, который состоится 3 января, с членами команды встретился и пожелал удачи губернатор Тульской области Алексей Дюмин. «Не стесняйтесь и не бойтесь шутить по поводу губернатора, по поводу того, что происходит в области. Мне самому это интересно. Мы хотим, чтобы вы выходили на новый уровень и представляли наш регион по своему направлению», - сказал губернатор.Команда Тульской области существует всего три года. За это время сборная стала чемпионом Первой лиги сезона 2015-го, финалистом Международной лиги в 2016-м, а также участниками Премьер-лиги в 2017-м году. На сочинском фестивале с 4 по 17 января пройдет отбор команд для Высшей и Премьер-лиги КВН нового сезона. Планами на грядущее выступление с нами поделился на последней репетиции перед ответственным выступлением капитан тульской сборной.По словам Дениса Посредника, «…сейчас, когда попали в Премьер-лигу, появилось ощущение, что это достижение, и на нас есть большой груз ответственности. Наша максимальная задача удивить сочинский зал и показать хороший уровень».









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