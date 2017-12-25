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25.12.2017 16:05 В 2018 году в регионе запустят ряд масштабных инвестиционных проектов "Вести-Тула"





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Кроме того, успешной была и работа по привлечению государственного финансирования. Суммарную поддержку федеральных и региональных фондов получили шесть перспективных предприятий.



Как рассказал министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев, «…поддержаны шесть проектов общей стоимостью 1,7 миллиардов рублей. Для сравнения суммарный бюджет фонда развития промышленности ежегодно составляет 20 миллиардов рублей. С учетом этого мы выбрали достаточно существенную долю. В числе получателей льготных займов, такое предприятие как «Октава». На прошлой неделе получил поддержку проект «Тулаэлектропривод».

2018-й станет для Тульской области годом запуска масштабных инвестиционных проектов. Ожидается, что завершится создание сразу двух крупнейших производств: проекта «Тулачермет-сталь» в металлургической промышленности и совмещенного производства метанола и аммиака на базе «Щекиноазота» в химической.Кроме того, успешной была и работа по привлечению государственного финансирования. Суммарную поддержку федеральных и региональных фондов получили шесть перспективных предприятий.Как рассказал министр промышленности и ТЭК Тульской области Дмитрий Ломовцев, «…поддержаны шесть проектов общей стоимостью 1,7 миллиардов рублей. Для сравнения суммарный бюджет фонда развития промышленности ежегодно составляет 20 миллиардов рублей. С учетом этого мы выбрали достаточно существенную долю. В числе получателей льготных займов, такое предприятие как «Октава». На прошлой неделе получил поддержку проект «Тулаэлектропривод».















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