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НОВОСТИ | Общество



25.12.2017 15:38 В 45 тульских дворах выявлены нарушения
"Вести-Тула"



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110 дворов многоквартирных домов за минувшие выходные проверили сотрудники управления по административно-техническому надзору Тулы. Эта тема обсуждалась сегодня на оперативном совещании в администрации города. На 65 территориях регулярно проводятся работы по расчистке снега, на 45 выявлены нарушения, их устранение взято на контроль. Сотрудники этой службы будут дежурить по городу и в новогодние праздники.

Также одной из главных тем совещания стал ввод автоматической системы учета в муниципальном предприятии «Ремжилхоз», с помощью которой отслеживается работа сотрудников на местах. «Это система контроля за качеством предоставляемых жителям услуг управляющих компаний. Мы, как муниципальная управляющая компания, должны быть в первых рядах и служить примером в реализации этого проекта. В течение двух месяцев он будет обкатан, а затем внедрен в других УК», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.














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