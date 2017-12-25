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25.12.2017 15:13 Туляки начали отмечать Рождество Вести-Тула





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Как рассказал настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы Сергей Тимашов, «будут торжественные богослужения, концерты, сценки, которые позволяют лучше пережить событие Рождества. Хотел бы всех своих прихожан поздравить с этим прекрасным, радостным и светлым праздником, поделать радости, сил, благодати Божьей на эти праздники и на весь год».



В Рождественский сочельник в тульском храме святых апостолов Петра и Павла прошли праздничные богослужения, верующие обменялись поздравлениями, поделились хлебом, участвовали в Святой Мессе. Ещё две пройдут сегодня, в 11 и 18 часов, а в 19 часов начнётся Рождественский концерт. Праздничные богослужения будут проводиться в течение всей предновогодней недели - 26, 28 и 31 декабря, а также 1 января.Как рассказал настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы Сергей Тимашов, «будут торжественные богослужения, концерты, сценки, которые позволяют лучше пережить событие Рождества. Хотел бы всех своих прихожан поздравить с этим прекрасным, радостным и светлым праздником, поделать радости, сил, благодати Божьей на эти праздники и на весь год».





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