НОВОСТИ | Происшествия







25.12.2017 14:53 На трассе «Дон» погибла пассажирка иномарки "Вести-Тула"





| фото |



На 15-м километре автодороги «Киреевск-Теплое» автомобиль Chery улетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадал водитель иномарки и его пассажирки: женщина и две девочки-младенцы. Все четверо были госпитализированы.



Похожее ДТП случилось на 25-м километре автодороги «Тула-Белев». Женщина, управляя автомобилем Skoda Octavia предположительно, не справилась с управлением и съехала в кювет. В ДТП пострадал 14-летний пассажир. Мальчик госпитализирован.



В Киреевском районе Renault Sandero улетел в кювет и врезался в бетонный водосток. Пассажир иномарки доставлен в больницу. Водитель, как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, находился в состоянии алкогольного опьянения.







На 324-ом километре автодороги М-4 «Дон» в минувшие выходные столкнулись Peugeot и Renault. Женщина-пассажир Peugeot получила травмы, несовместимые с жизнью.На 15-м километре автодороги «Киреевск-Теплое» автомобиль Chery улетел в кювет и перевернулся. В аварии пострадал водитель иномарки и его пассажирки: женщина и две девочки-младенцы. Все четверо были госпитализированы.Похожее ДТП случилось на 25-м километре автодороги «Тула-Белев». Женщина, управляя автомобилем Skoda Octavia предположительно, не справилась с управлением и съехала в кювет. В ДТП пострадал 14-летний пассажир. Мальчик госпитализирован.В Киреевском районе Renault Sandero улетел в кювет и врезался в бетонный водосток. Пассажир иномарки доставлен в больницу. Водитель, как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читать @gtrktula

















