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НОВОСТИ | Общество



25.12.2017 14:43 В Тулу пришла мода на пряничные домики и имбирные города
Вести-Тула

В Тулу пришла мода на пряничные домики и имбирные города

| фото |
Вкусные, ароматные, а главное – праздничные! Всё чаще на тульских прилавках можно встретить сказочные угощения в виде имбирных человечков, ёлочных игрушек и даже домов. Мастер-пряничник Екатерина Сидорова предупреждает, что, начав заниматься вкусным делом, можно втянуться в него всерьёз и надолго. Даже если изготовление целых имбирных городов происходит на обычной домашней кухне.

Кстати, мода на пряничные домики началась с публикации знаменитой сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», это 1812-й год. С тех пор появилась прочная новогодняя традиция в Европе, которая теперь укрепляется и в России. Ну а в пряничной столице она просто обязана вовсю развернуться.

«Рецепт тульского пряника держится до сих пор в секрете, а в имбирных пряниках особых секретов нет, - рассказала Екатерина. – Просто я хотела сделать для семьи пряники на Новый год, за идеями зашла в группу Музея международного пряника. Там увидела, что требуется сотрудник. Я начала вести мастер-классы по росписи имбирных пряников, по производству печатных пряников».
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