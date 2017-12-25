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25.12.2017 13:06 В Большой Туле позаботились о масштабной программе отдыха Вести-Тула





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В парках и парковых зонах учреждений культуры будут организованы массовые гуляния, игровые программы. В десяти поселениях Ленинского района впервые Новый год встретят с фейерверком. В самой Туле решили вернуть традицию встречи Нового года у главной городской елки. С 23 часов 31 декабря до трёх утра 1 января туляки смогут потанцевать, покататься на коньках, собачьих упряжках, попеть в караоке-клубе, угоститься по-тульски, поучаствовать в зимних забавах.



Продолжительные каникулы ни в коем случае нельзя свести к бесконечному застолью. В областной столице позаботились о масштабной программе отдыха. Всего на территории Большой Тулы запланированы более 350 различных мероприятий для детей - на закрытых и открытых площадках. До 27 декабря во всех районах состоится открытие новогодних ёлок, установят хоккейные коробки, зальют 20 катков.В парках и парковых зонах учреждений культуры будут организованы массовые гуляния, игровые программы. В десяти поселениях Ленинского района впервые Новый год встретят с фейерверком. В самой Туле решили вернуть традицию встречи Нового года у главной городской елки. С 23 часов 31 декабря до трёх утра 1 января туляки смогут потанцевать, покататься на коньках, собачьих упряжках, попеть в караоке-клубе, угоститься по-тульски, поучаствовать в зимних забавах.

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