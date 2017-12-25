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25.12.2017 12:58 Тульские единороссы приняли участие в семнадцатом съезде партии Вести-Тула





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«Для нас это очень важное историческое событие, – отметил депутат Госдумы, член контрольной комиссии «Единой России» Владимир Афонский. - Съезд проходит в преддверии выборов президента Российской Федерации, который основал «Единую Россию». Мы всегда опирались и будем опираться на те идеи и указы, которые реализуются президентом».



Тульская делегация приняла участие в семнадцатом съезде партии «Единая Россия». Форум собрал как членов партии, так и её сторонников со всей России. На съезде «Единая Россия» подвела итоги работы за этот год и определилась с приоритетами, главный из которых - поддержка кандидата в президенты Владимира Путина.«Для нас это очень важное историческое событие, – отметил депутат Госдумы, член контрольной комиссии «Единой России» Владимир Афонский. - Съезд проходит в преддверии выборов президента Российской Федерации, который основал «Единую Россию». Мы всегда опирались и будем опираться на те идеи и указы, которые реализуются президентом».





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