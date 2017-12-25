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НОВОСТИ | Общество



25.12.2017 12:14 Просмотр «Ёлок» стал для многих туляков новогодней традицией
Надежда Долгих

Просмотр «Ёлок» стал для многих туляков новогодней традицией

| фото |
Зелёная, сверкающая, нарядная – без ёлки в дом не придёт ощущение праздника и чуда. Также и с отечественным фильмом «Ёлки», который выходит на экраны кинотеатров в преддверии Нового года вот уже шестой раз. Для многих просмотр этого кино стал традицией, и теперь даже кажется, что праздник без «Ёлок» не начнется.

В новой части «Ёлок» к главным героям Сергею Светлакову и Ивану Урганту присоединились новые звезды: Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Валентина Мазунина и другие. Российская актриса театра и кино, известная по сериалу «Реальные пацаны», Валентина Мазунина приехала на премьеру «Ёлок новых» в Тулу.

«Это очень здорово, что фильм так полюбился, что каждый год люди приходят и смотрят. Значит, в этом есть теплота, доброта, есть то, что цепляет. Потому что этот фильм о дружбе, о любви, а это, наверное, самые главные вещи в нашей жизни», - считает Валентина.

Герои фильма близки каждому из нас. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и попадают впросак, в общем, проживают те ситуации, в которых может оказаться любой.

«Моя героиня Галя из Новосибирска – это очень трепетная, нежная и влюбленная девушка, - рассказала Валентина Мазунина. – У неё есть убеждение, что Новый год надо встречать с любимым человеком и тогда ты весь год проведешь с ним».

Своими впечатлениями от «Новых Ёлок» поделились и зрители, посмотревшие фильм одними из первых. Новогодний и семейный, этот фильм зарядит отличным настроением всех от мала до велика и привнесёт в предпраздничные деньки ожидание чуда. Так что спешите в кино, «Ёлки Новые» уже в прокате.













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