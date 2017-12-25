НОВОСТИ | Общество







25.12.2017 12:14 Просмотр «Ёлок» стал для многих туляков новогодней традицией Надежда Долгих





| фото |



В новой части «Ёлок» к главным героям Сергею Светлакову и Ивану Урганту присоединились новые звезды: Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Валентина Мазунина и другие. Российская актриса театра и кино, известная по сериалу «Реальные пацаны», Валентина Мазунина приехала на премьеру «Ёлок новых» в Тулу.



«Это очень здорово, что фильм так полюбился, что каждый год люди приходят и смотрят. Значит, в этом есть теплота, доброта, есть то, что цепляет. Потому что этот фильм о дружбе, о любви, а это, наверное, самые главные вещи в нашей жизни», - считает Валентина.



Герои фильма близки каждому из нас. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и попадают впросак, в общем, проживают те ситуации, в которых может оказаться любой.



«Моя героиня Галя из Новосибирска – это очень трепетная, нежная и влюбленная девушка, - рассказала Валентина Мазунина. – У неё есть убеждение, что Новый год надо встречать с любимым человеком и тогда ты весь год проведешь с ним».



Своими впечатлениями от «Новых Ёлок» поделились и зрители, посмотревшие фильм одними из первых. Новогодний и семейный, этот фильм зарядит отличным настроением всех от мала до велика и привнесёт в предпраздничные деньки ожидание чуда. Так что спешите в кино, «Ёлки Новые» уже в прокате.



Зелёная, сверкающая, нарядная – без ёлки в дом не придёт ощущение праздника и чуда. Также и с отечественным фильмом «Ёлки», который выходит на экраны кинотеатров в преддверии Нового года вот уже шестой раз. Для многих просмотр этого кино стал традицией, и теперь даже кажется, что праздник без «Ёлок» не начнется.В новой части «Ёлок» к главным героям Сергею Светлакову и Ивану Урганту присоединились новые звезды: Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Валентина Мазунина и другие. Российская актриса театра и кино, известная по сериалу «Реальные пацаны», Валентина Мазунина приехала на премьеру «Ёлок новых» в Тулу.«Это очень здорово, что фильм так полюбился, что каждый год люди приходят и смотрят. Значит, в этом есть теплота, доброта, есть то, что цепляет. Потому что этот фильм о дружбе, о любви, а это, наверное, самые главные вещи в нашей жизни», - считает Валентина.Герои фильма близки каждому из нас. Они ссорятся, мирятся, влюбляются и попадают впросак, в общем, проживают те ситуации, в которых может оказаться любой.«Моя героиня Галя из Новосибирска – это очень трепетная, нежная и влюбленная девушка, - рассказала Валентина Мазунина. – У неё есть убеждение, что Новый год надо встречать с любимым человеком и тогда ты весь год проведешь с ним».Своими впечатлениями от «Новых Ёлок» поделились и зрители, посмотревшие фильм одними из первых. Новогодний и семейный, этот фильм зарядит отличным настроением всех от мала до велика и привнесёт в предпраздничные деньки ожидание чуда. Так что спешите в кино, «Ёлки Новые» уже в прокате.





Читать @gtrktula

















