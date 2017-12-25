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25.12.2017 11:43 Ветеран-железнодорожник Василий Хавторин отметил 90-летие Алексей Ерёмин





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«Ему всегда была присуща активная жизненная позиция, долгие годы возглавлял ветеранскую организацию, а на железной дороге она мощнейшая», - рассказал заместитель начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению Александр Потапенко.



В своей общественной деятельности он всегда стоял на защите интересов простых тружеников стальных магистралей. «По-русски сказать – двужильный! Такие люди вынесли войну, восстановили страну, заложили в следующее поколение необходимый заряд любви к родине и к труду», - говорит председатель Тульского городского отделения ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Юрий Курмаев.



Целеустремленность и преданность однажды выбранному делу – это фамильная черта семейства Хавториных. Сам, будучи сыном железнодорожника, Василий Петрович смог привить любовь к профессии и своим родным и близким людям – общий трудовой стаж этой династии составляет более 200 лет! Сейчас заветам деда следует его внук.



Василий Петрович Хавторин - это имя известно каждому железнодорожнику тульского узла. На железную дорогу он попал в годы Великой Отечественной войны. Василий петрович начал свою трудовую биографию на строительстве оборонительных укреплений вокруг белёвского железнодорожного моста через Оку.«Ему всегда была присуща активная жизненная позиция, долгие годы возглавлял ветеранскую организацию, а на железной дороге она мощнейшая», - рассказал заместитель начальника Московской железной дороги по Тульскому территориальному управлению Александр Потапенко.В своей общественной деятельности он всегда стоял на защите интересов простых тружеников стальных магистралей. «По-русски сказать – двужильный! Такие люди вынесли войну, восстановили страну, заложили в следующее поколение необходимый заряд любви к родине и к труду», - говорит председатель Тульского городского отделения ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Юрий Курмаев.Целеустремленность и преданность однажды выбранному делу – это фамильная черта семейства Хавториных. Сам, будучи сыном железнодорожника, Василий Петрович смог привить любовь к профессии и своим родным и близким людям – общий трудовой стаж этой династии составляет более 200 лет! Сейчас заветам деда следует его внук.





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