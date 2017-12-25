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25.12.2017 10:54 В Узловой запущено первое в стране производство труб для нефтегазовой промышленности Виталий Моторин





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Использование таких труб напоминает хирургическую операцию. Им доступны самые сложные углы и повороты. При этом сама труба цельная, что повышает надежность при добыче. В основном производства колтюбинговых труб сосредоточены в Соединенных Штатах. Рассчитывать на поставки оттуда, учитывая политику санкций, стало не безопасно.



«Мне очень приятно осознавать, что это единственное в стране производство, которое будет выпускать продукцию, необходимую для нефтяников, газовиков, - заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Те объемы продукции, которые оно будет выпускать, полностью перекрывают российский рынок. Заложены даже мощности для выхода на экспорт».



Это производство стало первым для особой экономической зоны «Узловая». Строительство этого завода начали всего около года назад, да и самой особой зоне всего полтора.



«Здесь достаточно легко будет подобрать необходимые кадры. Прежде всего, конечно же, необходимо использовать кадровый потенциал Тульской области, но близость с Москвой дает определенные плюсы. При этом надо отметить, что промышленно-производственная зона «Узловая» была создана в кратчайшие сроки. За последние годы в России таких примеров достаточно мало, поэтому есть чем гордиться», - говорит заместитель министра экономического развития Российской Федерации Азер Муталим Талыбов.



Всего в Узловском кластере уже восемь крупных инвесторов. На китайском заводе «Haval» уже готовы завозить оборудование для производственных линий. Железнодорожную ветку на производственную площадку так же открыли. По словам заместителя гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром» Игоря Солярского, «академически срок строительства данной дороги составляет около двух с половиной - трех лет. Год для такой стройки - это смелый дерзкий шаг, но все вместе мы его выполнили».



Конвейер китайского завода по планам должен заработать уже к концу следующего года.



Производствами, которые скрыты за яркими стенами этих цехов, владеют всего несколько стран в мире. Отныне в их число входит и Россия. С помощью этого оборудования в Узловой будут производить гибкие стальные трубы для нефтегазовой промышленности. Они позволят добывать сырье из самых глубинных и труднодоступных геологических слоев, например, из арктического шельфа.Использование таких труб напоминает хирургическую операцию. Им доступны самые сложные углы и повороты. При этом сама труба цельная, что повышает надежность при добыче. В основном производства колтюбинговых труб сосредоточены в Соединенных Штатах. Рассчитывать на поставки оттуда, учитывая политику санкций, стало не безопасно.«Мне очень приятно осознавать, что это единственное в стране производство, которое будет выпускать продукцию, необходимую для нефтяников, газовиков, - заметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. - Те объемы продукции, которые оно будет выпускать, полностью перекрывают российский рынок. Заложены даже мощности для выхода на экспорт».Это производство стало первым для особой экономической зоны «Узловая». Строительство этого завода начали всего около года назад, да и самой особой зоне всего полтора.«Здесь достаточно легко будет подобрать необходимые кадры. Прежде всего, конечно же, необходимо использовать кадровый потенциал Тульской области, но близость с Москвой дает определенные плюсы. При этом надо отметить, что промышленно-производственная зона «Узловая» была создана в кратчайшие сроки. За последние годы в России таких примеров достаточно мало, поэтому есть чем гордиться», - говорит заместитель министра экономического развития Российской Федерации Азер Муталим Талыбов.Всего в Узловском кластере уже восемь крупных инвесторов. На китайском заводе «Haval» уже готовы завозить оборудование для производственных линий. Железнодорожную ветку на производственную площадку так же открыли. По словам заместителя гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром» Игоря Солярского, «академически срок строительства данной дороги составляет около двух с половиной - трех лет. Год для такой стройки - это смелый дерзкий шаг, но все вместе мы его выполнили».Конвейер китайского завода по планам должен заработать уже к концу следующего года.





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